A fuoco due autovetture nella notte: si indaga sulla natura dell’incendio

TREPUZZI – Notte di fuoco a Trepuzzi: un incendio ha coinvolto due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare. L’incendio è divampato in via Vittorio Veneto nel cuore della notte, intorno all’1:20. La squadra dei vigili del fuoco di Lecce, sede centrale, è intervenuta per estinguere le fiamme che stavano interessando totalmente gli autoveicoli. Trattasi di una Jeep Renegade e una Ford Escort. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare le natura del principio di incendio.