Incendio in un’abitazione in via Settembrini, ingenti i danni

LECCE – Un incendio in un’abitazione si è verificato nel pomeriggio in via Settembrini. Le fiamme, scaturite forse a causa di un guasto elettrico, si sono propagate velocemente nella casa e anche all’esterno dove è bruciato un gazebo. All’interno dell’appartamento al momento del rogo fortunatamente non c’era nessuno poiché i proprietari erano usciti a fare la spesa. Sul posto i vigili del fuoco allertati dai residenti. Ingenti i danni, tanto che la casa è stata dichiarata inagibile.