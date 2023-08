Taranto: test col Fasano. Mercato: è tempo di cedere

TARANTO – Il Taranto continua la preparazione in vista dell’esordio in campionato col Foggia, in casa, di domenica 3 settembre con fischio d’inizio alle 20.45.

Sono stati resi noti gli orari e le date delle prime cinque giornate.

Alla seconda i rossoblù faranno visita al Picerno lunedì 11 settembre e si giocherà ancora alle 20.45.

Alla terza sfida in casa con il Messina alle 20.45 di lunedì 18 settembre, mentre alle 18.30 di giovedì 21 settembre il Taranto sarà ospite del Benevento, per la quinta giornata, ancora in trasferta, si giocherà con il Monterosi, lunedì 25 settembre alle 20.45.

Per domani invece è in programma un allenamento congiunto con il Fasano. Il test amichevole si giocherà allo stadio Vito Curlo e l’inizio è fissato per le 17.30.

Infine così come è stato deciso per disposizioni delle autorità locali, l’allenamento congiunto verrà disputato a porte chiuse.

Sul fronte mercato invece, prima di annunciare nuovi arrivi si pensa alle cessioni degli elementi in esubero.

Dopo le cessioni di Provenzano al Pontedera e di Crecco al Latina, si lavora per sistemare la questione Infantino fuori ormai dai radar del progetto tecnico, per lui potrebbero aprirsi le porte del Molfetta che però attende notizie sul suo ripescaggio in serie D. E sul piede di partenza ci sono anche Guida e Semprini e potrebbe esserci anche La Monica per lui però si valuterà in seguito.