Spaccio di droghe e violazione ordinanza comunale: intervento della Polizia a Gallipoli

GALLIPOLI – Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine anche nella zona di Gallipoli, dove gli agenti di Polizia hanno denunciato un 21enne di Salerno per spaccio di droghe sintetiche. Addosso al giovane sono state trovate 20 dosi di ketamina, 3 dosi di md e 11 dosi di lsd, tutte sottoposte a sequestro insieme alla somma di 100 euro, presumibile provento di spaccio. Gli agenti sono inoltre intervenuti nel centro storico di Gallipoli dove all’interno di un vicolo particolarmente frequentato da numerosi vacanzieri, era stata diffusa musica ad alto volume con casse all’esterno, in violazione della ordinanza comunale che vieta dal 17 agosto la diffusione della musica oltre la mezzanotte. La musica è stata subito sospesa, sono state elevate sanzioni e sono in corso accertamenti in merito alle autorizzazioni dell’attività riscontrata.