NARDO’ – Violento impatto tra due auto nel pomeriggio sulla strada provinciale 115 Nardò-Leverano, tre i feriti, due gravi. Ad avere la peggio un 34enne e un 25enne che sono stati portati d’urgenza al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ferite meno gravi invece per l’uomo alla guida dell’altra utilitaria rimasta coinvolta nell’incidente. Entrambe le vetture sono andate distrutte. Sul posto oltre i sanitari del 118, gli agenti della Polizia municipale di Nardò che hanno effettuati i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.