Primavera 1: ecco la rosa a disposizione di Coppitelli

LECCE – Primo impegno ufficiale per i giallorossi Campioni d’Italia in programma martedì 22 agosto alle ore 20.30 al Via del Mare nella gara valevole per la Supercoppa Primavera TIM con la Roma. Questa l’elenco dei 27 calciatori in rosa della formazione Primavera 1 allenata da mister Federico Coppitelli.

PORTIERI (3)

30- Herceg Lovro (2005)

1- Lampinen-Skaug Simo (2005)

12- Leone Riccardo (2005)

MARCATORI (4)

4- Addo Veron (2005)

21- Davis Sammi (2005)

5- Pascalau Razvan B. (2004)

23- Zivanovic Luca (2005)

ESTERNI DIFENSIVI (3)

3- Casalongue Octavio (2005)

38- Dell’Acqua Mario (2005)

14- Muñoz Mila Pol (2004)

CENTROCAMPISTI CENTRALI (2)

22- Borgo Alessandro (2005)

8- Vulturar Catalin (2004)

CENTROCAMPISTI INTERNI (8)

15- Gromek Wiktor (2005)

90- Gueddar Adam (2005)

18- Gueye Matar (2005)

70- Hegedus Levante (2005)

7- McJannet Ed (2004)

29- Minerva Francesco (2005)

80- Milli Stefano (2005)

6- Samek Daniel (2004)

ESTERNI OFFENSIVI (5)

17- Agrimi Matteo (2005)

27- De Vito Francesco (2005)

24- Daka Dario (2004)

71- Johnson Baylin (2005)

39- Sangiorgio Lorenzo (2004)