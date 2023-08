Movida – a Brindisi scappano via anche i volontari dai varchi della ZTL

BRINDISI – Quella del 2023 sarà certamente un’estate da ricordare per la movida brindisina e purtroppo non in termini positivi. Il contenzioso aperto tra gestori di locali, residenti e Amministrazione Comunale sui contenuti dell’ordinanza ha prodotto settimane di indecisione e anche la necessità di chiudere i battenti delle attività della movida a mezzanotte. Il tutto, ad eccezione di alcune deroghe concesse in extremis e solo ad alcuni locali che ne hanno fatto richiesta.

Adesso, però, si è alle prese con un altro problema, visto che i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato da giorni hanno abbandonato le proprie postazioni agli ingessi ella Zona a traffico limitato del centro cittadino e quindi si circola liberamente con i conseguenti ingorghi nel traffico. Un fatto grave che ha danneggiato non poco le attività di ristorazione, costrette a lavorare con le auto che scorrono a poca distanza.

Il motivo reale del passo indietro non è noto, anche se la presenza dei soliti bulli che vogliono trasgredire le regole potrebbe aver creato disagio a uomini e donne impiegati ai varchi. Il tutto, anche in considerazione del fatto che non sempre è stato possibile assicurare la presenza di uomini della polizia locale o delle forze dell’ordine.

Adesso l’Amministrazione Comunale sta correndo ai ripari stipulando una nuova convenzione, questa volta con l’Unione Italiana Ciechi. Ma cambierà poco se non si garantiranno condizioni di sicurezza ai volontari che sono già chiamati a sobbarcarsi ore ed ore di sosta in piedi, fornendo spiegazioni a tutti quelli che non accettano di buon gado il divieto di transito nelle vie del centro interessate dall’ordinanza del traffico.

Mimmo Consales