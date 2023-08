Mondo del lavoro: al via i nuovi laboratori di Francavilla Orienta

FRANCAVILLA FONTANA – Proseguono in Biblioteca Comunale le attività di Francavilla Orienta. Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia con 91 mila euro nell’ambito del bando Punti Cardinali, è finalizzato a sostenere e orientare le persone che sono alla ricerca di lavoro. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è attivo uno sportello con operatori specializzati pronti a rispondere alle domande e a fornire consulenze personalizzate per aiutare nella ricerca di una occupazione adeguata. A questa attività periodicamente si aggiungono dei laboratori incentrati sulle nuove competenze richieste dalle aziende. “Stiamo vivendo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – una fase economica in cui è importante investire su sé stessi e acquisire nuove competenze. Grazie al finanziamento ottenuto dal bando Punti Cardinali abbiamo dato vita ad un servizio professionale gratuito a disposizione di tutti. In particolare per i più giovani è importante non sprecare questa opportunità per costruire il proprio futuro.” Le attività di laboratorio riprenderanno dal 22 al 24 agosto con una tre giorni a cura di Monica Mastropierro su “orientamento professionale, individuazione dei talenti per il mercato del lavoro. Attività di coaching e Bilancio delle competenze”. I destinatari di questo laboratorio sono gli studenti universitari e degli ITS. Dal 28 al 30 agosto sarà Sonia Rossetti a guidare una attività rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni sul tema “Prepararsi per il mercato del lavoro: sviluppo delle soft skills”. Infine toccherà a Simona Mazzone introdurre gli studenti universitari e degli ITS in un percorso finalizzato allo “Sviluppo delle competenze trasversali, redazione del Curriculum Vitae e simulazione del colloquio di lavoro”. Francavilla Orienta è frutto di un lavoro di rete che ha visto coinvolte varie realtà del territorio.