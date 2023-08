Bagno di folla a Lequile per il quinto Lecce Club “Palaia”

LEQUILE – (di Carmen Tommasi) – Una grande, appassionata e meritata festa: tutto in grande stile in una ventilata e calda serata di un venerdì di agosto inoltrato, in cui la passionale Lequile è stata protagonista del taglio del nastro del quinto Lecce Club Peppino Palaia. Nato in Via Manzoni e intitolato allo storico e mai dimenticato ex medico dell’U.S. Lecce. Una bandiera. Un vero e proprio bagno di folla, ovviamente a tinte giallorosse, in onore di colui che è stato protagonista di un lungo pezzo di storia, durato circa 40 anni, del club salentino e a cui è ancora fortemente legato.

In tanti hanno preso parte alla serata di inaugurazione, gente comune, amici di una vita di Palaia, addetti ai lavori e numerosi volti noti, tra cui gli affetti di sempre: Mirko Vucinic, Francesco Moriero, Fabrizio Miccoli, Pasquale Bruno, ma non solo. E non poteva mancare di certo il numero uno di Via Colonnello Costadura, il presidente Saverio Sticchi Damiani.

E, subito dopo, a pochi metri si sono esibiti, in Piazza San Vito, Enzo Petrachi & la Folk Band.