Al via a Miggiano “Expo Turismo”, eccellenze del territorio in vetrina

MIGGIANO – Miggiano torna ad essere il cuore pulsante del Salento. Ha aperto i battenti anche quest’anno “Expo Turismo – Arte, Terra e Natura del Salento”, uno degli eventi fieristici più importanti dell’estate salentina, che mette in risalto le eccellenze del nostro territorio.

L’obiettivo della manifestazione, in programma dal 18 al 20 agosto, è infatti quello di promuovere il turismo del basso Salento attraverso la valorizzazione dell’arte, dell’artigianato tipico, dei prodotti della terra e delle coltivazioni biologiche.

Riuniti nella vetrina del quartiere fieristico sono maestri artigiani della pietra leccese, del ferro, del legno, ma anche cartapestai, pittori, scultori e produttori di colture biologiche come farine, sementi, olio, vino, verdure, cosmesi e derivati.

Una manifestazione che cresce anno dopo anno, attirando in questa cittadina tantissimi turisti, tant’è che in questa edizione, oltre al patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’ Unione dei Comuni Terra di Leuca e del Gal Capo di Leuca, la fiera di Miggiano ha ottenuto anche quello del Ministero del Turismo.

All’esterno del quartiere fieristico è stato inoltre allestito il “Quartiere del Gusto”, un’area dove degustare prodotti della gastronomia tipica locale ma anche di altre regioni. E poi tanta musica e intrattenimento: a salire sul palco nella prima serata, davanti ad una grande platea di spettatori, sono stati il comico Mandrake e i Lesionati. Il 19 spazio poi alla musica di Antonio Castrignanò, mentre il a chiudere la fiera sarà lo zoo di 105.