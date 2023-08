Sticchi Damiani: “24 giocatori, 23 di proprietà. Progetto Lecce”

LECCE – Dopo la notizia dell’ingaggio dell’attaccante Nikola Krstovic comunicato dalla società di Via col. Costadura con una nota stampa alle 23.19 di ieri sera, è arrivato il post facebook del presidente Saverio Sticchi Damiani che in modo laconico evidenzia un dato importantissimo:

“24 giocatori, 23 di proprietà. Progetto Lecce”.

L’unico calciatore in prestito in questo momento è Pontus Almqvist, il resto sono tutti calciatori del Lecce e questo rende l’idea della bontà del lavoro di una società modello in serie A.