Nikola Krstovic, nuovo attaccante del Lecce, è sbarcato nel Salento

LECCE – Adesso il Lecce ha un nuovo attaccante. Dopo la lunga attesa legata anche alla cessione di Assan Ceesay che occupava lo slot extra-comunitario utile al tesseramento del calciatore montenegrino, nella tarda serata di ieri è arrivato l’annuncio.

Nikola Krstovic, classe 2000, è sbarcato nel Salento: arriva a Lecce dallo Dunajska Streda ed è stato prelevato per 4,5 milioni, un’altra operazione importante di Covino e Trinchera che si assicurano così le prestazioni sportive di un bomber che nella scorsa stagione, nel campionato slovacco ha siglato 26 gol in 35 partite laureandosi capocannoniere del torneo. In questa stagione ha già siglato 2 reti in 3 gare, dunque è pronto fisicamente a giocare subito.

E dopo Mirko Vucinic ecco un altro calciatore che dal Montenegro arriva in Italia con la speranza di spiccare il volo verso mete sempre più ambite.

Domenica c’è la Lazio e chissà se mister Roberto D’Aversa non lo getti già nella mischia del Via del Mare pronto ad osannare il suo nuovo bomber con la speranza che segni i gol necessari ad una salvezza tranquilla.