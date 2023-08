Fiamme sulla litoranea a Santa Cesarea Terme, evacuate alcune abitazioni

SANTA CESAREA TERME – Un incendio vasto e pericoloso si sta sviluppando in queste ore sulla litoranea che collega Santa Cesarea Terme e Porto Badisco.

Le fiamme che stanno interessando la vegetazione presente, si stanno avvicinando pericolosamente alle abitazioni provate presenti nella zona. Le forze dell’ordine stanno porcedendo all’evacuazione di alcune di queste. Vigili del fuoco provenineti da vari distaccamenti stanno operando per riportare la situazione alla normalità in termini di sicurezza. Per arginare l’incendio sono intervenuti anche i canadair. Presenti sul posto anche forze dell’ordine e protezione civile.

Maggiori aggiornamenti a breve