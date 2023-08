Con l’auto contro il palo, grave 60enne

SALICE SALENTINO – Versa in gravi condizioni il 58enne di Salice Salentino, che in mattinata si è schiantato contro un palo, dopo aver perso il controllo dell’auto.

Era da solo a bordo di una Citroen C3 e stava percorrendo la strada provinciale 255, quando – per cause in fase d’accertamento- avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nelle campagne a ridosso della strada. Una volta intervenuto il personale del 118, l’uomo è stato trasportato al Vito Fazzi in codice rosso, dove attualmente è sottoposto a tutti gli accertamenti.

Per ricostruire l’accaduto, è intervenuta sul posto la Polizia Municipale di Salice Salentino.