Incendi, Statte e San Vito: pineta e sterpaglie a fuoco

TARANTO – Giorni di intenso lavoro per gli uomini dei vigili del fuoco che sono impegnati su due fronti. A Statte per un incendio che sta bruciando una pineta in via Santa Caterina. Qui sono all’opera un’autobotte insieme ad una squadra del distaccamento di Martina Franca, due squadre dell’Arif e i Carabinieri Forestali. Un altro incendio invece è in corso in via Vizzarro a San Vito dove le fiamme stanno interessando sterpaglia. Molte le segnalazioni giunte al comando dei vigili del fuoco di Taranto da parte dei residenti della zona in quanto il rogo è a ridosso di alcune abitazioni e sta sprigionando molto fumo. Sul posto al momento sta operando una squadra.