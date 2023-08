Caos al Concerto dei Negramaro, il Comune di Galatina chiede un incontro in Prefettura

GALATINA – Caos al concerto per i 20 anni dei Negramaro. Il Comune di Galatina invia una pec in Prefettura e chiede un incontro per fare il punto sui problemi che hanno impedito a tanti di assistere allo spettacolo e per evitare che simili criticità si verifichino in futuro.

Una comunicazione alla Prefettura di Lecce con la richiesta della convocazione di una riunione della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, ossia la Commissione che ha avuto l’onere di gestire ogni aspetto legato al Concerto dei Negramaro dello scorso 12 agosto, inviata in queste ore dal Comune di Galatina per chiarire ogni aspetto. Poichè per tutti gli eventi per i quali sono più di 5mila le presenze attese, la gestione e la responsabilità di elaborare un piano traffico e un piano sicurezza ricadono , appunto, sulla Commissione Provinciale di Vigilanza, composta da più enti, deputata a sorvegliare sull’organizzazione. Il Comune di Galatina, nella persona del Sindaco Fabio Vergine, ha richiesto dunque alla Prefettura, che è a capo della Commissione l’incontro per fare il punto sulle criticità emerse la sera del 12 agosto, comprendere le cause dei disservizi che si sono verificati e che hanno impedito a molti spettatori di assistere al concerto.

Per poter giungere fino in fondo nell’analisi di quanto è stato, di quello che è accaduto, ma anche per rivolgere uno sguardo al futuro in vista di nuovi eventi e della tutela dei diritti dei cittadini e degli spettatori. “L’importanza di simili eventi, la grande opportunità che quello del 12 agosto sia solo l’inizio di una bella tradizione di rilievo nazionale ed il dovere di dare risposte serie e certe a tutte le persone che hanno subito disagi durante il concerto, ci impongono una grande concentrazione e ci spronano ad analizzare ogni singolo tassello”.