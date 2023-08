Alcol e droga di Ferragosto, patenti ritirate e denunce

LECCE E PROVINCIA – Obiettivo: contrastare efficacemente il fenomeno del “Binge Drinking”, l’ abbuffata di alcol con l’assunzione a ripetizione di più drink in un brevissimo lasso di tempo. , e lo spaccio e il consumo di droga. I carabinieri, in tutta la provincia di Lecce, hanno effettuato controlli a tappeto rafforzati nel lungo ponte di Ferragosto contro la “malamovida” sia nelle località balneari che nei centri di maggiore aggregazione turistica. 20 patenti sono state ritirate.

I Carabinieri dei vari Comandi dipendenti dislocati sul territorio e supportati dai reparti speciali come il NAS ed il NIL hanno esteso le loro verifiche, oltre che sulle principali arterie stradali interessate dal notevole flusso veicolare dei vacanzieri, anche ai locali di intrattenimento che offrono spettacoli. In particolare i militari della Stazione Carabinieri di Otranto, nell’ambito di un evento danzante che si teneva presso un locale dell’entroterra, hanno accertato l’avvenuta cessione di drink a base alcolica a due minorenni, uno dei quali poco meno che sedicenne. Per tanto, dopo essersi accertati dello stato di salute degli adolescenti, subito affidati ai rispettivi genitori, i Carabinieri hanno comminato al gestore del locale la prevista sanzione amministrativa pari a 660 euro. Inoltre, considerato che la condotta costituiva una reiterazione di una precedente identica infrazione, l’autorità locale ha emesso un’ordinanza di sospensione della durata di 15 giorni dell’attività di pubblico trattenimento del locale in questione. Stesso tipo di servizio è stato effettuato dai Carabinieri delle Compagnie di Maglie, Campi Salentina e Gallipoli con il personale del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” che, su un totale di 304 veicoli e 588 persone controllate, hanno rilevato diverse infrazioni al Codice della Strada, tra le quali figurano 20 ritiri di patente di cui 14 per guida sotto l’influenza dell’alcol e 6 derivanti dalla accertata detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

In una discoteca, sono stati arrestati, in diverse serate, 4 uomini in flagranza di reato per spaccio, e altre 4 sono state deferite perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di dosi di MDMA (nota come ecstasy), cocaina, hashish e ketamina.

Inoltre, 25 giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.