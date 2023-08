Marina, dalla Francia per sposare se stessa nel mare di “casa”

SALENTO – Marina ha 37 anni ed ha scelto di tornare dalla Francia nel Salento ( i suoi genitori sono originari di San Pietro in Lama) per realizzare uno dei suoi più grandi desideri: Marina si sposerà con se stessa con i piedi immersi nelle acque del Salento. Un sogno che riuscirà finalmente a coronare in un momento difficilissimo: da un anno e mezzo lotta con una terribile malattia. Ma lei, che sui social si definisce ballerina per passione e mamma per professione , solare e piena di vita, ha deciso di tornare sulle tracce delle proprie origini salentine. Tornerà dalla Francia , dove vive oggi con le sue due figlie. “Non sono arrivata su questa terra per partire così in fretta – ha detto Marina – devo combattere, è difficile e sto soffrendo, ma non ho altra scelta . Vorrei vedere crescere le mie figlie ma so che non sarà possibile, per questo vorrei tanto realizzare il mio sogno, e vivere con loro una giornata magica, con momenti emozionati ed il paesaggio che più amo”. Ad accompagnarla durante la gande festa che si svolgerà a Salve ci saranno proprio le sue due figlie: Louane, 17 anni e Romy , 4 anni.