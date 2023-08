Lecce: primo allenamento di Kaba

Il Lecce ha ripreso la preparazione. La squadra giallorossa si è ritrovata questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento in vista della prima gara di Campionato, in programma domenica alle 20:45 al Via del Mare con la Lazio. Primo allenamento con i nuovi compagni per Kaba, Persson è rientrato in gruppo. A riposo Gallo, dopo la distorsione alla caviglia rimediata con il Como in Coppa Italia, mentre Venuti ha svolto un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Per la giornata di domani il tecnico D’Aversa ha programmato una seduta di allenamento mattutina sempre sul campo dell’Acaya.