“Hit parade tour” con Marcello Cirillo e Demo Morselli

NARDÓ – “Hit parade” il titolo dello spettacolo portato in scena a Nardò da Marcello Cirillo e il maestro Demo Morselli. Musica italiana , ma anche tanti racconti, momenti di spettacolo, omaggi a gruppi storici internazionali. Insomma, il 14 agosto, in piazza Salandra c’erano tutti gli ingredienti per trasformare la serata in magia.

Li abbiamo visti in tantissimi programmi tv e li abbiamo vissuti in uno spettacolo unico, che celebra la musica italiana ed internazionale, ma anche la consolidata amicizia tra i due artisti e che ha coinvolto il pubblico in un vortice di emozioni . Uno spettacolo tra musica, parole e racconto, che mescola perfettamente i talenti dei due artisti che sono tornati con gioia nel Salento.

Un concerto non concerto, uno spettacolo a tutto tondo, organizzato dall’Amministrazione comunale, nell’ambito dei tanti eventi estivi