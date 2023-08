Lecce-Como: le formazioni ufficiali

LECCE – (t.d.g.) Il Lecce in campo al Via del Mare per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia. I giallorossi affrontano il Como di Moreno Longo.

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda

A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Ceesay, Di Francesco, Dorgu, Helgason, Berisha, Listkowski, Corfitzen, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku, Lemmens

Allenatore Roberto D’Aversa

COMO

Semper; Cassandro, Barba, Odenthal, Ioannou; Da Cunha, Bellemo, Abildgaard, Chajia; Cerri, Cutrone

A disposizione: Bolchii, Vigorito, Sala, Solini, Curto, Baselli, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Vignali, Mustapha

Allenatore Moreno Longo

ARBITRO Rutella di Enna (assistenti Mastrodonato di Molfetta; Prenna di Molfetta; IV Ufficiale: Leone di Barletta)

Al VAR Paterna di Teramo; AVAR : Di Vuolo di Castellamare di Stabia