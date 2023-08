Bande a Sud, dalle 22.30 in diretta su TeleRama c’è “Street Soundscape”

TELERAMA – Questa sera dalle 22.30 in diretta su TeleRama “Street Sound Scape – la strada che vibra”, uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito del Festival “Bande a Sud – suoni tra i due mari” che da undici anni si svolge a Trepuzzi, con la direzione artistica del maestro Gioacchino Palma.

Il weekend “super-sonico” di Bande a Sud esplode di sonorità e colori nella sua due giorni più calda di sempre (12 e 13 agosto), momento tra i più intensi della musica da strada del Salento con la presenza di una ventina di street band da tutta Italia e non solo e un repertorio che include universi e tradizioni differenti. Lo spettacolo è itinerante, ma coinvolge soprattutto l’area di Largo Margherita ed alcuni punti limitrofi nel centro.

Sabato 12 agosto, in Largo Margherita prende vita dalle 21.30 lo “Street Soundscape – La strada che vibra”.

Con una mappa alla mano, da rintracciare in bar e pizzerie del paese o da scaricare sul sito www.bandeasud.com, il centro storico si trasforma in un circo sonoro in cui fare un piccolo viaggio tra musiche e i sapori tipici della rinomata rosticceria locale e gli stand a cura del Gal Valle della Cupa.

Nove postazioni musicali, e altrettante band da scoprire in una atmosfera di festa, protagonisti ensemble e band di varia provenienza e sonorità: El sonidero insurgente (Argentina), Techno Brass Composer (Piemonte), Orchestrina Maccheroni Swing (Toscana), Giovane Orchestra Jonica – Symphony Rock Orchestra (Puglia), Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni (Puglia), Rachele Andrioli, Rocco Nigro e Meli Haidelaij (Albania-Puglia), Admir Shkurtaj e Roberto Ottaviano (Albania-Puglia), Peppe Leone Trio (Puglia), Fondo Verri. Versi, musiche, danze, tra Salento e Albania. (Albania-Puglia).