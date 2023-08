LECCE – (t.d.g.) Un’altra partenza si è registrata in casa Virtus Francavilla. La società del presidente Magrì ha comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo, il calciatore Francesco Giorno.

Il centrocampista, nato a Busto Arsizio, giocherà con l’Albinoleffe.

La società salentina ha ringraziato il calciatore “per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.