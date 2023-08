Taranto, quattro gol al Foligno

LECCE – (t.d.g.) Nel test di allenamento contro il Foligno, nel ritiro di Cascia, il Taranto si è imposto 4-0. La squadra rossoblu nel primo tempo è scesa in campo con Vannucchi in porta; De Santis, Riggio e Heinz in difesa; Ferrara, Zonta, Bonetti, Papaserio e Mastromonaco a centrocampo; Bifulco e Samele in attacco.

Nel secondo tempo sono scesi in campo Loliva in porta (da 73′ Parisi); Ferrara, Riggio e Heinz in difesa; D’Alessio, Zonta, Bonetti, Borgia e Finocchi a centrocampo; Bifulco (dal 50′ Capone) e La Monica in attacco.

I gol sono stati realizzati tutti nel primo tempo con la tripletta di Bifulco (al 15′, 39′ e 42′) e la rete di Samele al 18′.