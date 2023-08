Leggere per stare freschi, arrivano i frigolibri!

FRIGOLE – Leggere un buon libro sotto al sole non è mai stato così… rigenerante! Come? Grazie alla simpatica e intelligente iniziativa del lido Esposito, a Frigole. Qui infatti è possibile trovare dei vecchi frigoriferi che anziché essere rottamati e buttati via, hanno avuto nuova vita e sono tornati a essere utili, colorati e “pulsanti di parole”.

Nascono così i frigolibri, che contengono al loro interno libri per grandi e piccini. Basta prenderne uno, trovare un posto comodo in spiaggia e lasciarsi trasportare in luoghi nuovi ed emozionanti grazie al potere delle parole. La frigolibreria sarà attiva sino a sabato 2 settembre.

Il motto dell’iniziativa è: a Frigole …io Frigoleggo. Perchè la cultura non va in vacanza!