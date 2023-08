“Una lunga scia di criticità”: in stato di agitazione i dipendenti della Sgm

LECCE – Carenza di servizi igienici, mancanza sale sosta, congrua programmazione di navette, percorrenze critiche su diverse linee di Trasporto pubblico locale, equa rotazione del personale sui vari servizi. Sono solo alcune delle lamentele evidenziate dalle organizzazioni sindacali di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl che hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione con richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e del blocco delle prestazioni straordinarie.

Nel mirino finisce la Sgm, accusata di aver disatteso gli impengi presi un anno fa in relazione alle tante criticità legate all’organizzazione del lavoro.

“Ai lavoratori – si legge in una nota – non può essere imposto lo straordinario senza un accordo con il lavoratore stesso o con le Rsa”. Il riferimento, in particolare, è “all’implementazione degli ordini di servizio in netto contrasto con le norme, così come avvenuto in occasione dell’evento Locomotive Jazz Festival”.

Criticità si rilevano anche nelle trattative per il rinnovo della contrattazione aziendale.