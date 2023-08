Ricerca, innovazione formazione: in arrivo sette bandi della Regione Puglia

PUGLIA – Conferme come i Contratti di Programma e i Pia (ordinari e turismo), alcune novità come i MiniPacchetti Integrati di agevolazione (MiniPia), e il ritorno di Nidi e TecnoNidi con una dotazione complessiva per entrambi che supera i 59 milioni di euro. Saranno questi i primi sette avvisi del ciclo di programmazione 2021-2027, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. I provvedimenti sono stati adottati dalla giunta regionale pugliese.

“In questo ciclo di programmazione – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci – ad accomunare e contraddistinguere tutti gli Avvisi è l’attenzione preponderante per le attività di ricerca e innovazione”.

Per tutti i sette avvisi, l’apertura della procedura è fissata nel secondo semestre 2023. La partecipazione potrà avvenire solo online attraverso la piattaforma Puglia Semplice.