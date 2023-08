Virtus Francavilla, probabile addio con Fracchiolla

Una notizia scuote l’ambiente intorno alla Virtus Francavilla. Il direttore dell’area tecnica, Domenico Fracchiolla potrebbe salutare nelle prossime ore ed il perché è presto detto. Il Lecco, società in cui ha già lavorato, dopo la riammissione in B avrebbe deciso di puntare su di lui per il ruolo di direttore sportivo.