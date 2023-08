Domenico Fracchiolla non è più il Direttore Generale della Virtus Francavilla. La società degli imperiali ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione contrattuale, ringraziandolo per il lavoro svolto; inoltre ha comunicato che il Direttore Sportivo Angelo Antonazzo avrà piena delega tecnica per tutte le operazioni di mercato.

Dunque, dopo questo movimento ufficiale, per Domenica Frachiolla si aprono le porte per una nuova avventura con il Lecco in serie B.