Turista 19enne muore in mare a Gallipoli

GALLIPOLI – Domenica tragica a Gallipoli. Un ragazzo di 19 anni in vacanza nel Salento con la famiglia, ha perso la vita in mare nel tentativo di salvare la sua ragazza, almeno questa sarebbe una prima ipotesi formulata in base alle prime testimonianze ma in attesa di conferme. Di origini albanesi ma residente a Bari, il giovane sarebbe entrato in acqua quando ad un certo punto la ragazza che era in sua compagnia avrebbe iniziato ad annaspare rischiando di annegare a causa delle forti correnti. Subito il giovane ha cercato di aiutarla e ci è anche riuscito ma purtroppo lo sforzo compiuto evidentemente gli avrebbe fatto perdere le forze necessarie a mettere in salvo se stesso. La tragedia si è consumata in un noto lido della litoranea sud della cittadina jonica nei pressi della zona Baia Verde, davanti ai tanti bagnanti presenti. Sono stati gli stessi bagnanti a richiamare i soccorsi sul posto intervenuti immediatamente intuendo la gravità della situazione. Sul posto operatori del 118 e capitaneria di porto. Inutile ogni tentativo di salvare il 19enne.