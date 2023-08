Taranto, colpo in mezzo al campo: ecco Zonta

Ezio Capuano piazza un altro importante colpo di mercato e mette il punto esclamativo in mezzo al campo regalandosi le prestazioni sportive di un calciatore che arriva nel pieno della maturità e potrà fare la differenza: Loris Zonta, classe ‘97 che dopo esser cresciuto nelle giovanili dell’Inter si è accasato a Vicenza prima di dire sì al Taranto, in carriera ha vestito le maglie anche del Pisa e del Bassano del Grappa.

Accordo trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto. Un grande colpo per una squadra ambiziosa che però sta nascendo in sordina.

Adesso il centrocampo del Taranto può quindi contare su due calciatori d’esperienza come Calvano e Zonta e su Bonetti e Borgia, due giovani veramente promettenti, due classe 2003, provenienti rispettivamente dalla Juventus e dal Sassuolo, e in più c’è Romano, confermato dopo l’ottima scorsa stagione, ed ecco dunque che le parole di Capuano prendono forma: fare una squadra con un mix di giovani speranze ed esperienza per disputare un campionato da protagonisti.

Ora testa all’allenamento congiunto con il Cynthialbalonga, squadra di serie D che milita nel Girone F, poi ultima settimana di lavoro in ritiro che porterà alla gara amichevole che si giocherà l’undici agosto con il Gubbio di Piero Braglia, allo Stadio Pietro Barbetti.

Adesso però bisognerà lavorare per alleggerire le casse societarie dagli stipendi dei calciatori in esubero perché se è bello costruire con nuovi tasselli è pur importante fare mercato sfoltendo la rosa. E dunque sono sul piede di partenza Crecco, Guida, Infantino, Semprini, Provenzano e molto probabilmente Canalicchio, sono questi i calciatori che non rientrano nel nuovo progetto tecnico.