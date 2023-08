Brindisi, Vona: “Ho trovato un bel gruppo, staff tecnico alla mano”

Un talento, una giovane speranza del calcio italiano, individuato dall’area tecnica del Brindisi e portato nel Salento, in prestito fino al 30 giugno 2024.

Parliamo di Antonello Vona, classe 2004, cresciuto nel Parma con cui ha giocato, nella scorsa stagione, 30 partite del campionato Primavera 2 e di Coppa Italia di categoria.

Il terzino destro ha parlato dal ritiro di Castelluccio Inferiore dove agli ordini di mister Ciro Danucci sta vivendo le prime sensazioni da calciatore del Brindisi:

“Sono belle sensazioni,Il terzino destro classe 2004 proviene dal Parma, con cui nella passata stagione ha totalizzato 30 presenza compreso il campionato di Primavera 2 e la Coppa Italia di categoria. , sono contento di ciò che sto vedendo, il livello è alto e comunque ci si deve dar da fare in un girone così importante.

A livello personale il mio obiettivo è quello di dare una mano a questa squadra ed a questa società che è molto importante; come gruppo è un cantiere aperto, siamo agli inizi ma ci sono i mezzi per fare un bel campionato quest’anno.

Ho trovato un bel gruppo, tutte le persone sono aperte, lo staff tecnico è alla mano; sono persone che lavorano duro e qui non si vuole sbagliare l’atteggiamento, il modo in cui si entra in campo e il rispetto. Questo è il nostro pane quotidiano e daremo sempre l’anima per portare avanti i nostri concetti e la vittoria a casa”.