Lecce, i convocati per l’amichevole in Spagna contro il Cadiz

LECCE – (t.d.g.) Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara amichevole internazionale Cadiz – Lecce, valevole per l’assegnazione del “Trofeo Ramón de Carranza” in programma domanialle ore 21:00 a Cadice (Spagna).

Ecco l’elenco completo:

Portieri

1. Bleve

21. Brancolini

30. Falcone

Difensori

3. Dermaku

5. Pongracic

6. Baschirotto

17. Gendrey

25. Gallo

26. Smajlovic

83. Lemmens

93. Dorgu

Centrocampisti

8. Rafia

14. Helgason

16. Gonzalez

18. Berisha

19. Listkowski

28. Vulturar

29. Blin

32. Maleh

34. Ramadani

Attaccanti

7. Almqvist

11. Di Francesco

13. Burnete

22. Banda

27. Strefezza

77. Ceesay

84. Corfitzen

99. Rodriguez

La numerazione delle maglie non è ancora quella ufficiale.