Cerri, direttore sportivo del Brindisi: “Il gruppo sta molto bene”

Il Brindisi continua a sudare nel ritiro di Castelluccio Inferiore dove mister Ciro Danucci pone le basi per la prossima stagione. Manca meno di un mese all’inizio del campionato di serie C, che partirà il 3 settembre, mentre tra due giorni, il 7 agosto, verranno diramati i Gironi e a seguire, dalle 15.00, tramite il sito e i canali ufficiali della Lega Pro sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite.

Dunque il direttore sportivo Massimo Cerri continua il suo lavoro sottotraccia per garantire al mister una rosa competitiva per giocarsi una salvezza tranquilla, però sui probabili obiettivi non si sbottona:

“Dobbiamo sempre valutare qualsiasi opportunità – ha affermato Cerri – abbiamo dei buoni giocatori già in rosa e ancora dei posti a disposizione. Siamo costantemente al telefono con il

Direttore Generale, il Presidente e il Mister che ci dà indicazioni sui giocatori. Abbiamo una

lista di calciatori che stiamo valutando”.

Su questi giorni di ritiro le impressioni di Cerri sono molto positive:

“Il gruppo sta molto bene, si allena con tanta intensità – ha detto il direttore sportivo – La mattina viene dedicata alla parte atletica con esercizi in palestra, esercizi sulla forza; lo staff atletico sta lavorando molto bene; si alternano poi esercizi di tecnica e di tattica, mentre il pomeriggio si fanno più partite, torelli; è divertente ma con alta intensità”.