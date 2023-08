Specie protette: soccorsi e curati, gli animaletti tornano in libertà

SALENTO – Dopo essere stati soccorsi e curati dal Centro recupero fauna selvatica del Museo di storia naturale ” Naturalia”, giovedì pomeriggio un tasso, due gheppi, una poiana, un riccio e sette tartarughe, sono stati liberati nella Riserva Naturale delle Cesine, Oasi protetta WWF.

“Animali soccorsi – -come afferma l’operatrice del Centro, Simona Potenza – vittime di incidenti, di aggressioni tra animali stessi o anche per stessa mano dell’uomo.”

Un momento che ha emozionato i tanti presenti, soprattutto i bambini, presente anche Federica Greco- Coordinatrice del Dipartimento Creature Non Umane del Movimento Regione Salento e Sandro Panzera- Direttore del Centro. Gli animali sono stati così reimmessi nel loro habitat in punti strategici dell’Oasi, scelti in virtù all’etologia dell’animale.

La Coordinatrice Federica Greco e l’operatrice del Centro, Simona Potenza, hanno poi ribadito l’importanza di chiedere aiuto alle Autorità competenti, affinché siano soccorsi anche gli animali selvatici, oltre a quelli d’affezione.