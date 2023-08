Schianto sulla Lecce-Maglie muore radiologo di 42 anni

CORIGLIANO – Ancora sangue sulle strade, ancora un incidente mortale a listare a lutto questo inizio di agosto. A perdere la vita, Leonardo Pulimeno, 42 anni di Corigliano d’Otranto, tecnico radiologo all’ospedale di Tricase. La tragedia si è consumata lungo la statale 16, la Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo per Corigliano. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro, per cause ancora tutte in corso di accertamento, pare abbia perso il controllo della moto su cui viaggiava, andando a sbattere violentemente contro il guard-rail e cadendo rovinosamente sull’asfalto. A prestargli i primi soccorsi, alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla drammatica scena, e sono stati proprio loro ad allertare i soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118 e il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Scorrano. Ed è qui che la situazione è precipitata irreparabilmente. Le condizioni di Pulimeno si sono aggravate, forse a causa di un’emorragia interna causata dal violento impatto. Ed è purtroppo sopraggiunto il decesso. Il compito di accertare le cause di questo ennesimo e drammatico incidente mortale, il quarto in appena una settimana, spetta ora agli agenti della polizia municipale di Corigliano, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi.