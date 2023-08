Ostuni – ancora mistero sulla violenza sessuale ai danni di una turista 16enne

OSTUNI – Gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi e del Commissariato di polizia di Ostuni continuano ad indagare sulla denuncia presentata nella giornata di ieri da una turista straniera di 16 anni che avrebbe subito una violenza sessuale nel pieno centro storico della città bianca.

Ovviamente non si conoscono i particolari dell’accaduto, anche se la ragazza, che si trova in Puglia in vacanza insieme ad alcune amiche, ha fornito elementi che potranno risultare utili ai fini delle indagini.

In sostanza, la giovane turista, che si trovava nei pressi di piazza della Libertà, sarebbe stata avvicinata da uno o più ragazzi che dapprima l’0avrebbero invitata a bere e poi l’avrebbero trascinata nei vicoli dove poi sarebbe avvenuta la violenza.

Il fatto strano è che d’estate tutti quei vicoli sono stracolmi di gente fino alle prime ore del mattino e quindi davvero non si riesce a comprendere come sia potuto accadere un fatto così grave che ha scioccato la ragazza e che allo stesso tempo va ad incidere sull’immagine di Ostuni che da sempre viene considerata una località estremamente tranquilla dove trascorrere le vacanze.

Ovviamente la polizia di Stato non sta trascurando alcun particolare, così come sta passando al vaglio tutti i filmati delle telecamere delle attività commerciali situate in zona.

Il tutto, in aggiunta al contributo che in termini investigativi stanno fornendo la vittima della violenza e le sue amiche.

Mimmo Consales