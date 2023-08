Maurizio De Nuccio nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi

BRINDISI – Finalmente è stata messa la parola fine all’attesa per la nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi. In tarda mattinata, infatti, la Giunta della Regione Puglia, su proposta del Presidente Michele Emiliano, ha nominato il dott. Maurizio De Nuccio, che ha già svolto le mansioni di dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale della BAT.

Si tratta di una scelta che non ha sorpreso più di tanto, anche in considerazione del fatto che De Nuccio era uno dei nomi presente da giorni sui tavoli in cui si decidono le sorti della sanità pubblica pugliese.

E’ assai probabile, a questo punto, che il suo insediamento avvenga quanto prima visto che la sanità del Brindisino appare la punta dell’iceberg delle preoccupazioni della Regione. Si parte dalla ormai cronica carenza di personale alla necessità di evitare la chiusura di altri reparti e di provvedere alla graduale riapertura di quelli che sono stati chiusi proprio per l’assenza di medici da inserire nei turni di servizio.

Non meno preoccupante la situazione riguardante l’organizzazione del servizio pubblico, la riprogrammazione dei presidi sanitari e – non certo per ultima – quella riferita all’edilizia sanitaria.

Ci sono strutture come la terapia intensiva di Francavilla Fo0ntana che sono state ultimate da anni e non entrano in funzione. Così come ci sono lavori che si protraggono da oltre un decennio come quelli del reparto grandi ustionati dell’ospedale Perrino. E poi c’è il dramma dei Presidi Territoriali di Assistenza i cui lavori sono stati avviati e mai completati. Insomma, una situazione drammatica che adesso passerà nelle mani del dott. De Nuccio a cui non resta che augurare buon lavoro perché ne avrà davvero bisogno.