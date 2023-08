Minaccia il suo avvocato, dal quale pretende 50 mila euro: arrestato

GALLIPOLI – Per aver minacciato e per aver tentato di estorcere denaro al suo avvocato, è finito nelle scorse ore in carcere, Marco Della Rocca, 44enne di Gallipoli. L’uomo , stando a quanto denunciato dal suo stesso avvocato e per le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Gallipoli avrebbe preteso dal legale 50 mila euro. Più volte nel suo studio avrebbe proferito minacce nei suoi confronti e dei suoi familiari. L’uomo pretendeva dall’avvocato che curava gli interessi della moglie nella causa per un sinistro stradale 50 mila euro. Se4condo lui, troppo pochi i 15 mila euro ottenuti per i danni subiti.

Per il 44enne , volto noto alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere.