LECCE – Non si fermano gli incendi in provincia di Lecce. Un nuovo rogo si è verificato nel pomeriggio di martedì 1 agosto, lungo la ex Strada Statale 16 Lecce – Trepuzzi all’altezza della rotatoria in direzione di Campi Salentina. A bruciare alberi e terreni incolti, sul posto i vigili del fuoco, con gli genti della polizia locale, che hanno chiuso la via al traffico per poter operare in sicurezza. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che ci fossero conseguenze alle case limitrofe e ai veicoli.