Oversound: parte la stagione dei grandi concerti

LECCE – Da Lecce a Matera, Da Gallipoli a Molfetta e sino a Pestum. E’ l’estate dei concerti, degli spettacoli e degli eventi di cartello. E’ l’estate che vedrà sul palco del Palalive di Piazza Palio Nek e Francesco Renga, il cabarettista Pintus e, unica data per iul sud Italia i Blak Eyed Peas, gruppo alternativ hip hop statunitense. E questo solo per citarne alcuni, perché il cartellone dell’Oversound music festival è ricco di date sino a settembre inoltrato. La rassegna è stata presentata nel dettaglio all’Open Space di Palazzo Carafa, presenti l’assessore alle Attivitrà produttive del Comune di Lecce Paolo Foresio, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro delli Noci, Angela Alemanno di Life Spettacoli, Daniela Gatto di Palalive Piazza Palio e Salvatore Pagano di Oversound Festival 2023. E nelle parole di Pagano, tutta la soddisfazione per aver messo in piedi, non senza difficoltà, un evento di tale portata

Ma Pagano ha voluto anche evidenziare quali siano le difficoltà, soprattutto economiche, nel realizzare un festival di questa portata, e quindi la necessità di trovare partner tra le istituzioni in grado di dare un contributo che non sia soltanto organizzativo.