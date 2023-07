Operazione Labirinto, gli indagati salgono a 49

MONTERONI – Sale a 49, da 47, il numero degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Lecce sulla ricostituzione del clan Politi di Monteroni, accusato di reati come associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Dopo l’arresto nel 2018 del capo del sodalizio Saulle Politi nell’ambito dell’operazione “Labirinto” condotta dal Ros, secondo gli inquirenti nel 2019 ci sarebbe stato un tentativo di riorganizzare il clan ad opera del nuovo boss Gabriele Tarantino, che avrebbe curato l’affiliazione di nuovi membri e la definizione delle strategie. È delle scorse ore la notizia della chiusura dell’inchiesta, con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero nei confronti di coloro per i quali potrebbe essere richiesto il rinvio a giudizio.