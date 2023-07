Nardò Basket, Gabriele Castellitto è il nuovo vice di Gennaro Di Carlo

Nuovo arrivo in casa Nardò Basket che ha reso noto il nome del nuovo vice di Gennaro Di Carlo, parliamo di Gabriele Castellitto. Brindisino, classe 1992, alla sua prima esperienza di assistant coach, ha appena guidato il Mola New Basket 2012 al traguardo della Serie B. A lui il delicato compito di coadiuvare il coach nel corso degli allenamenti e delle partite e, ancora prima, nella fase di preparazione e di avvicinamento ai primi incontri ufficiali.

Castellitto ha maturato una certa esperienza in panchina, a partire dal 2011, prima a livello giovanile con Invicta Brindisi e Aurora Brindisi, poi nel 2017 al debutto con la prima squadra della stessa Invicta, che ha portato alla vittoria del campionato di Serie D. A Mola, in C Gold, ha collezionato vittorie e soddisfazioni a ripetizione, cogliendo due salvezze, una finale e una semifinale playoff e la promozione in B di pochissimi mesi fa.