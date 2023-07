L’aperitivo salentino strega anche Kim Basinger

TRICASE – Avvistata mentre consumava un aperitivo in centro, in un noto locale di Tricase: Kim Basinger, oggi affascinante settantenne stregata dal Salento. L’attrice internazionale è ospite dell’amica “Premio Oscar” Helen Mirren nella sua masseria di Tiggiano. Ed a quanto pare sarebbe alla ricerca di una antica masseria da acquistare in zona. Dopo le tante star internazionali avvistate nel Salento, è la volta dell’attrice ed ex modella statunitense che insieme a Mickey Rourke acquistò fama mondiale con il film “9 settimane e mezzo” , diretto da Adrian Lyne: grazie ad alcune scene del film. Indimenticabile quella divenuta leggendaria dello striptease nella penombra, grazie alla quale divenne un sex symbol per eccellenza degli anni 80. L’icona holliwoodiana è stata avvistata mentre consumava un aperitivo ai tavolini di un locale di proprietà del marito della Mirren, destando la curiosità dei numerosi turisti presenti.