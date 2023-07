Incidente sulla Statale 100, un ferito

Ancora un incidente sulla strada Statale 100 nel territorio di Mottola, per l’esattezza al chilometro 50,100. Sono state coinvolte 3 auto e un camion. Sono tre i feriti, i meno preoccupanti, due, sono ricoverati al San Pio di Castellaneta. Un terzo ferito, è ricoverato al Santissima Annunziata di Taranto. Il 70enne è rimasto incastrato all’interno di un veicolo e ha un problema vertebro-midollare, definito da fonti Asl, trauma severo. Traffico deviato in entrambe le direzioni, Bari e Taranto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e la Polizia Stradale per la circolazione. Al momento non sono note le condizioni del ferito .La circolazione è stata provvisoriamente deviata in direzione Taranto verso lo svincolo A14 (km 40,000 “Gioia del Colle”) oppure lungo la SP 239 Noci – SP 237 Mottola; in direzione Bari verso lo svincolo A14 (53,000 “San Basilio”) oppure all’altezza del km 60,300 verso la SP 237 Mottola – SP 239 Noci.

