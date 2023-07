Incendi, nessuna tregua. vertice in prefettura, “serve l’aiuto di tutti”

LECCE – Nuovo vertice questa mattina in Prefettura a Lecce per affrontare la delicata questione degli incendi che da giorni stanno devastando la provincia di Lecce. Seduti attorno al tavolo i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della protezione civile che con i responsabili dell’Ufficio di Governo hanno affrontato tutte le questioni derivanti dall’emergenza che si è venuta a creare nell’ultima settimana, con i devastanti rochi che dalla costa adriatica a quella jonica hanno distrutto ettari ed ettari di pinete e macchia mediterranea, ma anche abitazioni provate e autovetture, come nel caso dell’impressionante incendio di martedì scorso a San Cataldo. E’ emersa la necessità di coinvolgere quanto più possibile le pubbliche amministrazioni, offrendo loro una adeguata formazione per fronteggiare emergenze come quella che si è venuta a creare nei giorni scorsi. Ma anche i cittadini, rendendoli responsabili, al fine di evitare che si vengano a creare situazioni di rischio come purtroppo è successo nelle scorse ore nella provincia di Brindisi, dove un uomo è rimasto ucciso nel tentativo di spegnere le fiamme che nel frattempo stavano raggiungendo il suo terreno. Quella degli incendi che stanno devastando il territorio della provincia di Lecce è una vera e propria emergenza ed è per questo che la Prefettura, unitamente a tutte le forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile, stanno mettendo in atto tutte le strategie. Intanto a San Cataldo continuano i sopralluoghi a quasi una settimana dall’incendio che ha bruciato pinete, macchia mediterranea e distrutto anche numerose abitazioni. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, anche se ancora non è stata effettuata una stima definitiva dei danni. E proseguono anche le indagini, da parte del reparto investigativo dei vigili del fuoco, per stabilire se si sia trattato di un atto doloso.