Hjulmand e Ramadani, ore calde per il mercato del Lecce

LECCE – Ore intense in casa Lecce, perché mentre la squadra tornata dal ritiro di Folgaria usufruisce di due giorni liberi e riprenderà la preparazione all’Acaya mercoledì pomeriggio, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il diesse Stefano Trinchera sono impegnati nella trattativa che potrebbe diventare la più importante degli ultimi anni per il Lecce.

Morten Hjulmand è vicino all’addio. Arrivato per soli 170mila euro è diventato il punto fermo, il leader, e il capitano della squadra giallorossa.

Adesso è ai saluti e potrebbe essere lo Sporting Lisbona la sua meta.

La squadra portoghese avrebbe offerto due milioni al calciatore e una cifra vicina ai 19 milioni più bonus alla società salentina. Facile fare i conti e la distanza tra i 170 mila euro ed i 20 milioni rende l’idea dell’importanza della cessione.

Nulla però, ancora, è stato deciso perché il danese ha molti estimatori ma sulla sua cessione non ci sono dubbi, se non sarà Lisbona la sua prossima città sarà un’altra ma ormai l’addio è certo.

L’area tecnica della società di via col. Costadura però prova prima a portare a casa il sostituto e dunque si sono intensificati i contatti con l’Aberdeen per il centrocampista Ylber Ramadani, la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, ci sarebbero da limare gli ultimi dettagli ma sembra destinata ad andare in porto salvo sorprese dell’ultima ora.