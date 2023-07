Cadavere in casa a Corigliano, il DNA: è il padre dell’indagato

CORIGLIANO D’OTRANTO – L’esame del DNA parla chiaro: il cadavere ritrovato il 15 marzo scorso a in un’abitazione in via San Leonardo a Corigliano d’Otranto appartiene ad Antonio Caracciolo, l’84enne padrone di casa che il figlio aveva invece sempre sostenuto fosse in Svizzera, ospite da parenti. Il risultato, depositato nelle scorse ore dalla specialista in genetica Giacoma Mongelli, rappresenta un importante punto di svolta in quello che fino ad adesso si era configurato come un giallo dai contorni tutt’altro che nitidi.

Il corpo dell’anziano, senza vita da almeno un anno e in avanzato stato di decomposizione, era stato rinvenuto nella sua casa in via San Leonardo 42, in cucina, avvolto nelle coperte, vicino ad un ventilatore acceso. A fare la macabra scoperta, i Carabinieri della Compagnia di Maglie e i militari del Nucleo Investigativo, intervenuti a seguito della segnalazione di scomparsa dei Vigili Urbani.

Le indagini si erano sin da subito concentrate sull’unico figlio dell’84enne, il 55enne Luigi Roberto Caracciolo, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato: secondo gli inquirenti avrebbe infatti nascosto la morte del genitore per continuare a percepirne la pensione, pari a poco più di 700 euro mensili.

L’uomo, difeso dall’avvocato Fabrizio Ruggeri, dal canto suo ha sempre negato che quello trovato fosse il corpo del padre. “Non può essere lui, l’ho sentito al telefono giorni fa, papà si trova in Svizzera” disse rispondendo per oltre due ore alle domande del Pubblico Ministero Luigi Mastroniani, titolare del fascicolo d’inchiesta.

Ma adesso che l’identità del cadavere è stata svelata, il 55enne dovrà chiarire la sua posizione.

Giorgia Durante