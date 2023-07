Tenta di salvare il frutteto dalle fiamme, 94enne muore bruciato

CEGLIE MESSAPICA – Tragedia a Ceglie Messapica, nelle campagne di contrada Penusiello. Un uomo di 94 anni, originario di Martina Franca, è deceduto nel tentativo di salvare il suo frutteto dalle fiamme. L’incendio è divampato nelle sterpaglie adiacenti al terreno, le lingue di fuoco hanno invaso l’appezzamento, poi il rogo. Per il 94nne non c’è stato nulla da fare, ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Dopo l’autopsia, effettuata dal medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia.