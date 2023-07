Scontro sulla Gallipoli-Leuca: il 35enne non ce l’ha fatta

LECCE – Non ce l’ha fatta il 35enne di Presicce-Acquarica coinvolto ieri nel grave incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 274, Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Gemini, frazione di Ugento. Il giovane era stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e dal primo momento le sue condizioni sono apparse critiche. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo.

Matteo Palese, era alla guida di un furgoncino al momento dello schianto. L’impatto è stato violentissimo, ad entrare in collisione una Volkswagen Golf ed un Fiat Fiorino Maxi. Anche l’altro conducente del mezzo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso. L’incidente si è verificato poco dopo le 9 del mattino, di ieri. Coinvolto un altro mezzo, una Peugeot 308 che viaggiava sull’arteria stradale a bordo del quale c’erano due passeggeri. Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ugento e Gallipoli, che hanno estratto i feriti dalle lamiere. I mezzi sono stati completamente distrutti dalla violenza dell’impatto. I feriti sono stati presi in cura dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Casarano e gli agenti della Polizia Locale di Ugento. Ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.